Наезд на пешехода со смертельным исходом произошел сегодня, 3 декабря, в 6:45. ДТП случилось на трассе Р-132 после села Лемешки. Как сообщили в ГАИ, личность погибшего мужчины пока не установлена.

Наезд на пешехода со смертельным исходом произошел сегодня, 3 декабря, в 6:45. ДТП случилось на трассе Р-132 после села Лемешки. Как сообщили в ГАИ, личность погибшего мужчины пока не установлена. Известно, что его сбил 58-летний водитель «Хонды». Также в Госавтоинспекции пока не знают, переходил пешеход дорогу, стоял ли рядом или шел вдоль нее. Обстоятельства аварии