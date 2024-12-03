Зафиксировано 68 случаев дистанционных мошенничеств.

За последнюю неделю во Владимирской области зафиксировано 68 случаев дистанционных мошенничеств, в результате которых жертвы лишились более 29 миллионов рублей. По данным областного УМВД, за весь ноябрь сумма убытков жителей региона превысила 145 миллионов рублей.Одним из пострадавших стала женщина из Владимира, которая перевела аферисту 3 545 000 рублей, веря в возможность заработать через трейдинг. Также житель Камешковского района стал жертвой мошенников, представлявшихся сотрудниками Госуслуг и ФСБ, и потерял 1 660 000 рублей, переведя свои накопления на «безопасный счет».Напомним, ранее мы писали,что