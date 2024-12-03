Люди из четырех сел и деревень записали видеообращение к президенту Владимиру Путину.

Во Владимирской области жители Суздальского района попросили не строить новое кладбище у них под окнами. Люди из четырех сел и деревень записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой заступиться за них. Подробности конфликта с местными властями — в тексте .Два года тишиныЕще в 2021 году власти Суздальского района начали искать место для обустройства погоста. На тот момент площадку определили в 400 метрах от деревни Березницы. Жители выступили против строительства, их поддержала прокуратура. Дело рассматривалось во Владимирском областном суде.Однако вопрос о том, где хоронить людей, остался нерешенным. Родилась идея построить кладбище дороги из села Ляховицы в деревню Бабарино. В апреле 2022 года управление по закупкам, имуществу и земельным отношениям Суздальского района запустило конкурсную процедуру на выполнение инженерных изысканий двух заросших мелколесьем площадок, площадь которых составляет 18 гектаров.Тогда местные жители обратились к главе Суздальского района Алексею Сараеву с просьбой перенести будущее кладбище из-за близости к населенным пунктам. В случае строительства похоронные процессии будут проходить буквально под окнами людей. Не скажется ли такое близкое соседство на самочувствии жителей?На протяжении двух лет о проекте молчали. Однако в ноябре 2024 года под Ляховицами в Суздальском районе начали работать кадастровые инженеры. Специалисты рассказали жителям о межевании участка для нового кладбища. 29 ноября состоялись общественные обсуждения по изменениям в Генплан.«Нас никто не спрашивал»На следующий день жители деревень устроили народный сход. Они записали обращение к президенту Владимиру Путину. Люди полагают, что близкое соседство с кладбищем имеет ряд негативных последствий в экологическом и социальном планах.«Нас никто не спрашивал, нас просто ставят перед фактом...Мы были в администрации Суздальского района, но нас там никто не слышит. Власть утратила свое доверие. Хотелось бы какого-то жесткого решения по данному вопросу, потому что нас никто не слышит. Мы собираем подписи, неоднократно говорили, но идут кадастровые работы, и, возможно, скоро мы увидим там кладбище. Мы не хотим, чтобы наши дети видели бесконечные траурные процессии и большое кладбище из окон домов», — указал староста деревни Ляховицы.По его словам, грунтовые воды с территории будущего кладбища идут к селу, поэтому яды в конечном счете могут оказался в колодцах жителей. У людей нет центрального водоснабжения.Также они обратились к главе Суздальского района. Жители просят выделить место для погоста из лесного фонда, вдали от жилых домов. Следующие общественные обсуждения состоятся в Суздале 4 декабря.