С 1 января вступил в силу закон с изменениями в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Какими будут новые правила и как они могут отразиться на пациентах?

С 1 января вступил в силу с изменениями в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Какими будут новые правила и как они могут отразиться на пациентах?Два важных изменения:1.Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС) перейдут полномочия страховщиков в отношении медпомощи, которую оказывают в федеральных медицинских организациях. Фонд будет осуществлять расчеты за медуслуги и контролировать их качество, а также займется предъявлением претензий или иска за причинение вреда здоровью пациента. Нормативы оказания специализированной медпомощи и ее оплаты будет определять правительство;2. Сократят норматив средств, выделяемых страховым компаниям на ведение дела с: с 1–2% до 0,8–1,1% от суммы, поступившей в медорганизацию по дифференцированным подушевым нормативам.Что это значит для пациентов:Сейчас при несвоевременном и некачественном оказании медицинской помощи в федеральных медорганизациях пациент может обратиться в свою страховую. С 2021 года этими вопросами займется ФФОМС.Что это значит для больниц?Страховые организации больше не будут проверять федеральные больницы, эти функции перейдут ФФОМС. Также изменится схема финансирования медорганизаций.При межтерриториальных расчетах возникло много проблем. За лечение пациентов из регионов федеральные больницы предъявляют счета в ТФОМС (территориальные фонды обязательного медицинского страхования). Из-за процедуры согласований накопились колоссальные долги. По новым правилам финансирование федералов пойдет отдельной строкой и они уже сами смогут планировать свою финансовую деятельность, сообщает