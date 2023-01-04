На ремонт дорожных повреждений на мосту через Клязьму была израсходована 1 тонна литой...

На ремонт дорожных повреждений на мосту через Клязьму была израсходована 1 тонна литой асфальтобетонной смеси.Как сообщили в пресс-службе администрации города Владимира, смесь отличается повышенным содержанием битума и минерального порошка, что увеличивает его прочность к эксплуатационным нагрузкам, виброустойчивость и водонепроницаемость. При температуре укладки 200-220 градусов Цельсия смесь имеет литую консистенцию, что исключает необходимость ее уплотнения и позволяет применять даже при отрицательных температурах наружного воздуха (не ниже -10 градусов) и выпадении незначительных осадков.Фото пресс-службы мэрии Владимира