В связи с опасностью возникновения гололедицы 4 февраля в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, передает сайт . Продлится это до 6 февраля. Сообщается, что температура ..

В связи с опасностью возникновения гололедицы 4 февраля в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности, передает сайт "". Продлится это до 6 февраля. Сообщается, что температура воздуха опустится до семи градусов мороза, во второй половине дня возможен снег. 5 февраля будет облачно, температура днем составит 11 градусов мороза.