В разных городах России прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Об отношении президента Владимира Путина к мирным протестующим рассказали в Кремле.

В разных городах России прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Об отношении президента Владимира Путина к мирным протестующим рассказали в Кремле.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин в первую очередь относится к участникам несогласованных акций как к гражданам России. Но при этом лидер понимает, что эти люди нарушают закон.Прошедшие митинги доставили много хлопот жителям страны. Песков отметил, что на акциях было задержано больше, чем можно оформить в сжатые сроки. Поэтому спецприемники в Москве сегодня переполнены.Пресс-секретарь ранее назвал организаторов несанкционнированных протестов провокаторами. Песков подчеркнул, что каждый гражданин имеет право выражать свое мнение в рамках закона, но все, что выходит за его рамки "контрпродуктивно и опасно". По его словам, участие несовершеннолетних в таких митингах недопустимо.Напомним, несогласованные акции в поддержку задержанного блогера Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января. Как сообщает "Коммерсантъ", в ходе первой было задержано около 4 тысяч человек, а второй – более 5,1 тысячи.2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседении . Блогера приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев с учетом времени, проведенного под домашним арестом.