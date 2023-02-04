Губернатор Александр Авдеев встретился с родственниками бойцов СВО. Губернатор Владимирской...

Губернатор Александр Авдеев встретился с родственниками бойцов СВО.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с семьями мобилизованных. Родственники военных попросили помочь в решении конкретных вопросов. Такие как: обеспечение питанием, оформление документов и вопросы в части логистики, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.«Сейчас нас всех тревожит ситуация с расформированием 346-го полка, где служили военнослужащие из нашего региона. Здесь надо разбираться. О проблемах уже доложено в Минобороны, в курсе и военный прокурор. Занимаемся судьбой каждого солдата», — подчеркнул Александр Авдеев.На встрече были вопросы разного характера, на некоторые отвечали представили руководителя регионального отделения Комитета семей воинов Отечества. Его подразделения оказывают поддержку близким участников СВО и военным.По словам представителя комитета, Анастасии Калачевой, бойцам нужна психологическая, юридическая и организационная помощь. Сейчас все вопросы будут решаться оперативнее, вместе с региональными министерствами и органами местного самоуправления. Планируется размещение в социальных сетях информации правового характера, проводить тематические эфиры. Главной задачей является борьба с дезинформацией.Во Владимирской области открыты Центры помощи, в которых можно получить консультации юристов, психологов, судебных приставов и других подразделений. В регионе их 22.Фото администрации Владимирской области