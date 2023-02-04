Они решаются вместе с Минобороны.

Александр Авдеев встретился с семьями мобилизованных из Владимирской области. Как сообщает пресс-служба губернатора, состоялся откровенный разговор.Родственники бойцов просили помочь в решении конкретных ситуаций, делились своими опасениями.Напомним, что ранее матери и жены военных на обстановку в подразделении Владимиру Путину. Перекосы в части обеспечения питанием, оформления документов и логистики подтвердились.«Сейчас нас всех тревожит ситуация с расформированием 346-го полка, где служили военнослужащие из нашего региона. Здесь надо разбираться. О проблемах уже доложено в Минобороны, в курсе и военный прокурор. Занимаемся судьбой каждого солдата», – ответил Александр Александрович.Были на встрече и точечные вопросы. На некоторые ответил спецпредставитель. Часть глава региона взял под личный контроль. Что-то власти будут решать совместно с Минобороны.Собравшимся представили руководителя реготделения Комитета семей воинов Отечества. Его подразделения открываются по всей стране для координации и консолидации усилий в оказании помощи родным участников СВО и самим бойцам.Также в регионе открыты 22 Центра помощи. В них можно получить консультации психологов, юристов, сотрудников банков и судебных приставов.