Скоро ребята вернутся в регион.

Из плена ВСУ освобождены ещё двое мобилизованных из Владимирской области. Скоро ребята вернутся в 33-ий регион. Об этом рассказал Александр Авдеев.Губернатор подчеркнул, что в этом помогли омбудсмен Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова.«Не останавливаемся на достигнутом, следим за судьбой каждого военнослужащего. Все должны вернуться домой», - подчеркнул Александр Александрович.Ранее владимирские власти о 15 пленных. Позднее шестерых .Ранее Минобороны сообщило о возвращении на Родину 63 пленных российских солдат.