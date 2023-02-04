Парки культуры и отдыха Владимира приглашают жителей на развлекательные программы выходного дня. 4...

Парки культуры и отдыха Владимира приглашают жителей на развлекательные программы выходного дня.4 февраля в 12.00, 13.00, 15.00 и 16.00 в Центральном парке культуры и отдыха начнется интерактивная программа «Давайте дружить!» В воскресенье пройдёт спортивная программа «Зимняя олимпиада».4 февраля в 12:00 Загородный парк ждет владимирцев на творческий мастер-класс «Пушистые друзья». В воскресенье пройдет спортивно-игровая программа «Снежный поединок»4 февраля в 12.00 в парке Дружба начнется тематическая программа для детей «Они сражались за Родину!».4 февраля в 12:00 парк Добросельский приглашает посетителей на интерактивную программу «Дружная планета», в воскресенье ждет спортивная программа «Февральский марафон».5 февраля в 10.00 парк Дружба любителей скандинавской ходьбы приглашают принять участие в программе «Шаги к здоровью», а в полдень в парке начнется спортивно-игровая программа «Впереди планеты всей».Фото pxfuel.com