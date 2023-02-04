С 1 февраля 2023 года во Владимирской области размер федерального материнского капитала увеличен на...

С 1 февраля 2023 года во Владимирской области размер федерального материнского капитала увеличен на 11,9%.Материнский капитал проиндексируют на 11,9 %. Исходя из этого, за рождение первого ребенка сумма составит 587 тысяч рублей, на второго ребенка 775,6 тысяч рублей, если до появления малыша права на получение маткапитала не возникало, сообщает Госдума.Если же семья уже получала деньги за первого, тогда за второго выделят 188 тысяч рублей.Единовременное пособие при рождении ребенка составит 22,9 тысяч рублей, минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком составит 7,9 тысяч рублей.Фото pxfuel.com