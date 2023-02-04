Владимирская спортсменка победила в личном зачете первенства ЦФО по художественной гимнастике. Воспитанница владимирской муниципальной СШОР №5 Анна Николаева одержала победу в программе

Владимирская спортсменка победила в личном зачете первенства ЦФО по художественной гимнастике. Воспитанница владимирской муниципальной СШОР №5 Анна Николаева одержала победу в программе юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Соревнования прошли в спорткомплексе «Борисоглебский» Раменского округа Московской области. Всего в состязании поучаствовали свыше 500 спортсменок из 17 областей России. Девушки боролись в групповых и