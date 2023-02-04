Во Владимирской области, к 1000-летию Суздаля откроется уникальный спортивно-развлекательный...

Во Владимирской области, к 1000-летию Суздаля откроется уникальный спортивно-развлекательный комплекс.В скором времени у здания аквапарка появится крыша, покрытая зеленым газоном, которая повторяет форму холмов. Как сообщает официальная группа Вконтакте ГТК "Суздаль" таких аналогов здания на всей территории России нет.Общая площадь туристического спортивно-развлекательного кластера составляет 10 тысяч квадратных метров. Он сможет принимать до 350 тысяч посетителей в год.Он будет включать в себя:Водные горки и детскую территорию;Зону SPA – кабинет косметологии, массажный кабинет и бальнео-уходы;Банный комплекс из 8 бань и саун, а также хамама и бассейнов с гидромассажем;Фуд-корт с летней верандой вместимостью до 150 человек.Открытие комплекса планируется к концу 2023 года.Фото: официальная группа Вконтакте ГТК Суздаль