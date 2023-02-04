А начнем с фотоохоты. Идем на прогулку с собакой и фотокамерой вместе с Юлией Шуваловой.
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А начнем с фотоохоты. Идем на прогулку с собакой и фотокамерой вместе с Юлией Шуваловой.
В объективе Ирины Володиной - фотомодель по кличке Джессика. Её знают как самую "эмоциональную хаски". Благодаря своей красоте и харизме она даже попала на обложку итальянского журнала.
Ирина Володина, фотограф:
- Давай заю, нет ты нормальную заю сделай. Вот так вот.
У Джесс - непростая судьба. До 7 месяцев она была на передержке, от нее отказались три семьи. Ирина нашла её по объявлению.
Ирина Володина, фотограф:
- Я в её глаза посмотрела, всё собака моя. Влюбилась сразу в неё.
Влюбились в Джесс и сотни пользователей в соц сетях. Её фотографии набирают десятки лайков. Хаски даже умеет позировать. Когда фотографируют - замирает в одной позе, но самые яркие кадры все-таки получаются в движении.
-Ирина, вы каждый фотографируете Джессику?
Ирина Володина, фотограф:
-Практически да, не могу удержаться.
Ирина Володина, фотограф:
- Эмоции её ловить очень интересно. Вот так она бегает, вроде бы обычная собака. А на фото всё видно, выражение глаз.
За каждый удачный кадр Джесс получает лакомство. Конечно, не бесплатно же работать моделью...
-На скорей... М-м-м. Ням-ням-ням. Вкусненько?
По характеру хаски ласковая и добрая, но в то же время хитрая, себе на уме. Любит гулять без поводка и купаться в снегу. А еще следить за белками! В парке Дружба их предостаточно.
Ирина Володина, фотограф:
- Это хаски ей надо бежать, ей надо двигаться. Она у меня улетит, что я её даже не вижу.
Ирина занимается фотографией уже 12 лет, но перед появлением в семье северной собаки была апатия, долго не брала в руки фотоаппарат. Джесс вдохновила на новые работы. Вместе они уже 3 года. Стали лучшими друзьями и полноценной семьей. Ирина относится к собаке, как к ребенку. Хочет показать ей весь мир. Начать планируют с путешествия в Карелию.
Ирина Володина, фотограф:
- Хочу ей показать скалы, озера, на лодке её покатать. Ей понравится, а мне так ещё больше.
- Обниматься. Ой, обниматься!
У Ирины накопилось уже много снимков. Друзья в соцсетях пишут: нужно устроить фотовыставку. С самыми уникальными кадрами. Для автора - это мечта, которая возможно, уже скоро осуществится. И все желающие смогут поближе познакомиться с голубоглазой хаски.
Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"