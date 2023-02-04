А начнем с фотоохоты. Идем на прогулку с собакой и фотокамерой вместе с Юлией Шуваловой. В...

А начнем с фотоохоты. Идем на прогулку с собакой и фотокамерой вместе с Юлией Шуваловой.В объективе Ирины Володиной - фотомодель по кличке Джессика. Её знают как самую "эмоциональную хаски". Благодаря своей красоте и харизме она даже попала на обложку итальянского журнала.Ирина Володина, фотограф:- Давай заю, нет ты нормальную заю сделай. Вот так вот.У Джесс - непростая судьба. До 7 месяцев она была на передержке, от нее отказались три семьи. Ирина нашла её по объявлению.Ирина Володина, фотограф:- Я в её глаза посмотрела, всё собака моя. Влюбилась сразу в неё.Влюбились в Джесс и сотни пользователей в соц сетях. Её фотографии набирают десятки лайков. Хаски даже умеет позировать. Когда фотографируют - замирает в одной позе, но самые яркие кадры все-таки получаются в движении.-Ирина, вы каждый фотографируете Джессику?Ирина Володина, фотограф:-Практически да, не могу удержаться.Ирина Володина, фотограф:- Эмоции её ловить очень интересно. Вот так она бегает, вроде бы обычная собака. А на фото всё видно, выражение глаз.За каждый удачный кадр Джесс получает лакомство. Конечно, не бесплатно же работать моделью...-На скорей... М-м-м. Ням-ням-ням. Вкусненько?По характеру хаски ласковая и добрая, но в то же время хитрая, себе на уме. Любит гулять без поводка и купаться в снегу. А еще следить за белками! В парке Дружба их предостаточно.Ирина Володина, фотограф:- Это хаски ей надо бежать, ей надо двигаться. Она у меня улетит, что я её даже не вижу.Ирина занимается фотографией уже 12 лет, но перед появлением в семье северной собаки была апатия, долго не брала в руки фотоаппарат. Джесс вдохновила на новые работы. Вместе они уже 3 года. Стали лучшими друзьями и полноценной семьей. Ирина относится к собаке, как к ребенку. Хочет показать ей весь мир. Начать планируют с путешествия в Карелию.Ирина Володина, фотограф:- Хочу ей показать скалы, озера, на лодке её покатать. Ей понравится, а мне так ещё больше.- Обниматься. Ой, обниматься!У Ирины накопилось уже много снимков. Друзья в соцсетях пишут: нужно устроить фотовыставку. С самыми уникальными кадрами. Для автора - это мечта, которая возможно, уже скоро осуществится. И все желающие смогут поближе познакомиться с голубоглазой хаски.Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"