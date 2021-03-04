В дальнейших планах местных властей монтаж блочно-модульных котельных для отопления детсада, ФАПа и дома культуры.

Специалисты компании "Газпром газораспределение Владимир" продолжают газификацию населенных пунктов Гусь-Хрустального района. Недавно через межпоселковый газопровод газ пришел и в деревню Купреево.Специалисты АО "Газпром газораспределение Владимир" проверяют работу газовой котельной, которая отапливает новое здание средней школы в деревне Купреево. Старую сгоревшую школу топили другим природным топливом, сейчас о прошлом напоминают лишь ранее приготовленные дрова. Теперь в больших теплых классах, за новенькими партами, ученики сидят в летней форме одежды, шутят учителя.Татьяна Соколова, директор "Купреевской средней общеобразовательной школы": «Мы ждали открытия новой газовой модульной котельной, которая наконец к нам пришла, приехала. Стало еще лучше. Во первых это большая экономия в финансовом отношении. Это и экологично и безопасно».Теперь школу, в которой учатся около 100 ребят из Купреево и двух окрестных деревень, можно назвать действительно высоко технологичной. Новую котельную стало легче обслуживать. Подключение здания к голубому топливу стало возможным после введения в конце прошлого года в эксплуатацию межпоселкового газопровода протяженностью почти 60 километров по Программе «Газпрома».Дмитрий Борзенко, заместитель главы администрации Гусь-Хрустального района по социальной политике: “Голубое топливо увидят большинство жителей деревни Купреево, Филатово, Якимец, Тащилово и село Черсево».В дальнейших планах местных властей монтаж блочно-модульных котельных для отопления детсада, ФАПа и дома культуры деревни Купреево. На очереди и другие социальные объекты в селе Тащилово, Ново-Дурово, Таланово и Черсево. Для заведующей Купреевским детсадом Валентины Зобановой новость стала приятным сюрпризом, кстати, недавно газ пришел и в ее дом.Валентина Зобанова, заведующая Купреевским детсадом: «Сейчас я уже не бегу не таскаю дрова, я знаю, что я уехала в командировку у меня постоянно дома тепло. Дети звонят, они у меня во Владимире живут - "Мама дома тепло? Мы ребятню привозим на выходные. Они у нас бегают здесь босиком».Генеральный директор компании «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев подчеркивает, что в дальнейшем работа по газификации региона будет вестись еще активнее. В ближайшие 5 лет ПАО "Газпром" увеличит объем инвестиций в газификацию Владимирской области в 3,3 раза.Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир": «Это очень большой такой объем планируется выделить - 8,5 миллиарда рублей. Это позволит 167 населенных пунктов перевести на природный газ, в которых проживает около 16 тысяч человек».В 2021 году в рамках реализации программы "Газпрома" на территории области запланировано строительство сразу 7 межпоселковых газопроводов, протяженностью более 120 километров: в Собинском, Селивановском, Киржачском, Александровском и Юрьев-Польском районахАлександр Сыпченко, Илья Хлудов«Вести Владимир»