Светоотражающая лента, называемая по-другому световозвращающая полоса, относится к категории товаров сигнального типа.

Узенькие полосы принято наносить на поверхность различных изделий, повышают их заметность в туманные дни или пасмурные погодные условия, а также в ночное время суток. Полоски такого типа ярко светятся, когда на их поверхность попадает свет фар автомобиля, уличного фонаря либо же карманного обычного фонарика. Благодаря способности отражать попадающий на поверхность изделий свет светоотражающая лента делает видимыми вещи, на которые ее клеят. При применении световозвращающих полос повышается уровень безопасности, на шестьдесят-девяноста процентов снижается количество аварий.

Варианты лент со световозвращающим эффектом отличаются повышенным показателем светоотражения с различной интенсивностью светимости. К главным преимуществам таких изделий относят следующие особенности:



высокие прочностные качества на растяжку, на разрывание;

устойчивость к влажности, ультрафиолетовым лучам, моющим веществам;

отсутствие возможности расклеивания с боковых сторон;

прекрасная устойчивость к пониженным температурным режимам.



Самоклеящегося типа световозвращающая пленка способна прослужить от восьми до десяти лет. Высокопрочный клеевой слой прекрасно держится на разного типа поверхности, на нём ни оседают пыльные частицы, ни попадает влага.

Лента световозвращающая самоклеящаяся в форме полос необходимо длины плотно клеится к сухой чистой от пыльных частиц поверхности. Ленты для мягких материалов закрепляют на тентах, на полотнах баннеров, а также уличных растяжках. Ленты для твёрдой поверхности клеят к ботам грузовых машин, к шлагбаумам автомобильных парковок, мусорным бакам, а также углам различных строений – ко всевозможным предметам, которые требуется обозначить и на которых необходимо сделать акцент.

Наиболее распространённым использованием световозвращающей полосы считается внешняя маркировка контуров транспортного средства большой длины, а также внушительной грузоподъемности.

Кроме названого, такая продукция используется с учётом требований действующего законодательства и по индивидуальной потребности. Так, ее клеят на общественный автотранспорт и легковые машины, на мототехнику и велосипеды, применяют для нанесения разметки изнутри помещений, отмечают участки высокой опасности, ограждают территории происшествий и многое другое.