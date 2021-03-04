В Московской области в четверг произошла жуткая дорожная авария. Грузовик врезался на скорости в автобус с двумя десятками пассажиров. Инцидент произошёл на улице Декабристов в ..

В Московской области в четверг произошла жуткая дорожная авария. Грузовик врезался на скорости в автобус с двумя десятками пассажиров.Инцидент произошёл на улице Декабристов в подмосковном Ногинске. По предварительным данным, в ДТП виноват водитель большегруза. В настоящее время известно о нескольких раненых людях, которые были госпитализированы в больницу. Подробности об их состоянии не сообщаются, передаёт сайт "".