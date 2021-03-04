Англия, XIX век, поместье лорда. Хозяин сидит в кресле у камина и читает. Распахивается дверь и дворецкий возбужденно докладывает:
-Сэр, река разлилась, вода стремительно подступает!
-Самюэль, я впервые вижу, что вы нарушаете порядок обращения к хозяину! Пожалуйста, не допускайте этого впредь.
-Извините, сэр...
Через час еще более возбужденный дворецкий открывает дверь и кричит:
-Сэр, вода залила первый этаж!
-Сэмюэль, да что происходит? Я вас не узнаю. Успокойтесь и доложите, как положено!
Через полчаса дверь снова открывается, поток воды, чуть не сбивая дворецкого с ног, устремляется в комнату. Он, сохраняя чинный вид, докладывает:
- Сэр, к вам Темза!
еще анекдот!