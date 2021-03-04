Парламентарии внесут в повестку ближайшего заседания Совета Госдумы законопроект об определении геолокации пропавших людей мобильному телефону. Об этом сообщил лидер фракции Единая Россия в Госдуме Сергей Неверов.

Парламентарии внесут в повестку ближайшего заседания Совета Госдумы законопроект об определении геолокации пропавших людей мобильному телефону. Об этом сообщил лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов."В рамках поручения президента, прозвучавшего на встрече с участниками акции "Мы вместе", на ближайшем заседании Совета Госдумы 9 марта мы внесем в повестку законопроект, позволяющий определить геолокацию пропавших людей по мобильному телефону", – написал Неверов на своей странице в .Он напомнил, что депутаты рассмотрели законопроект в первом чтении. "И в эту сессию будет принят окончательно", – добавил глава фракции "ЕР".Ранее на встрече с участниками акции "Мы вместе" Владимир Путин пообещал обсудить законопроект с парламентариями. Координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» заявил, что инициативу важно принять с поправками от поискового отряда – тогда документ станет эффективным.Путин пообещал переговорить по этому вопросу с Неверовым как представителем ведущей политической силы в Госдуме. Глава государства также сообщил о готовности обсудить инициативу с другими фракциями.