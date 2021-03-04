Украинский президент Владимир Зеленский не способен вести конструктивный диалог с оппозицией. Вместо этого политику проще вводить санкции в отношении противников.

Украинский президент Владимир Зеленский не способен вести конструктивный диалог с оппозицией. Вместо этого политику проще вводить санкции в отношении противников.Доктор исторических наук Виталий Тепикин заявил, что глава Украины не умеет держать удар. Эксперт назвал возмутительным запрет Владимира Зеленского на вещание оппозиционных телеканалов. "Это чистое проявление диктатуры трусливой власти", – подчеркнул он.Специалист напомнил, что владельцем СМИ является депутат Верховной рады Тарас Козак. Его партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" сегодня испытывает сильное давление со стороны Зеленского и его команды, передает РИА ФАН.Также историк высказался о водной блокаде Крыма. По словам Тепикина, украинские власти готовы из "преступной злобы" лишать воды жителей полуострова и разрушать семьи. Это ведет к ухудшению отношений не только между лидерами стран, но и народами.Напомним, о блокировке оппозиционных каналов стало известно в начале февраля. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский. Глава страны пояснил, что эти СМИ несли только ложь в массы и угрожали национальной безопасности.Решение властей возмутило членов фракции "Оппозиционной платформы". Они обвинили в узурпации власти и пригрозили ему импичментом. Политики попросили мировое сообщество обратить внимание на ситуацию в стране.