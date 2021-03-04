Украинский президент Владимир Зеленский не способен вести конструктивный диалог с оппозицией. Вместо этого политику проще вводить санкции в отношении противников.
Украинский президент Владимир Зеленский не способен вести конструктивный диалог с оппозицией. Вместо этого политику проще вводить санкции в отношении противников.
Доктор исторических наук Виталий Тепикин заявил, что глава Украины не умеет держать удар. Эксперт назвал возмутительным запрет Владимира Зеленского на вещание оппозиционных телеканалов. "Это чистое проявление диктатуры трусливой власти", – подчеркнул он.
Специалист напомнил, что владельцем СМИ является депутат Верховной рады Тарас Козак. Его партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" сегодня испытывает сильное давление со стороны Зеленского и его команды, передает РИА ФАН.
Также историк высказался о водной блокаде Крыма. По словам Тепикина, украинские власти готовы из "преступной злобы" лишать воды жителей полуострова и разрушать семьи. Это ведет к ухудшению отношений не только между лидерами стран, но и народами.
Напомним, о блокировке оппозиционных каналов стало известно в начале февраля. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский. Глава страны пояснил, что эти СМИ несли только ложь в массы и угрожали национальной безопасности.
Решение властей возмутило членов фракции "Оппозиционной платформы". Они обвинили в узурпации власти и пригрозили ему импичментом. Политики попросили мировое сообщество обратить внимание на ситуацию в стране.