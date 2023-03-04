Эти вещи точно нужно купить.

Эти вещи точно нужно купить.Наступление марта прямо шепчет: пора задуматься, в чем ты будешь ходить этой весной. Уже скоро температура будет подниматься, а значит вашу теплую куртку придется заменить на что-то более легкое. Чтобы вы не ломали голову о том, какую верхнюю одежду купить, мы приготовили подборку самых стильных вариантов.Черное пальтоПожалуй, самый беспроигрышный вариант! Черное пальто прямого кроя и длиной до колена – это просто и со вкусом. Однако в его выборе есть сои нюансы: шерсть должна быть плотной и держать форму. Кстати, вариантов сочетания тоже масса. Черное пальто можно носить как с яркими вещами, так и с нейтральными базовыми.Винтажная кожаная курткаНаверняка обычная кожаная куртка есть в гардеробе у многих. Но в этом сезоне в тренде несовершенства и потертости.Кожаный бомберЕще один тренд 2023 года. Бомберы с каждым годом набирают популярность, но купив кожаный, вы точно не прогадаете! Еще одно преимущество этой вещи – устойчивость к любым погодным условиям.Серое пальтоЕсли вы решите приобрести на весну этот вариант, то отдавайте предпочтение асфальтовому оттенку. А еще обратите внимание на длину – будет круто, если она ниже колена.