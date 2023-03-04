В городе Камешково женщину с сахарным диабетом обеспечили медицинскими изделиями лишь после...
В городе Камешково женщину с сахарным диабетом обеспечили медицинскими изделиями лишь после вмешательства прокуратуры.
На официальном сайте прокуратуры сообщается, что после проверки обращения местной жительницы были зафиксированы нарушения.
Врачебной комиссией женщине рекомендовали терапию с непрерывным подкожным введением инсулина. Соответственно пациентке установили специальную помпу. Но, увы, расходными материалами к системе обратившаяся своевременно не была обеспечена.
Жительница города Камешково самостоятельно покупала всё необходимое.
Прокурор обратился в районный суд с иском о возложении на Министерство здравоохранения региона обязанности обеспечить пациентку расходными материалами и «взыскании денежных средств, затраченных на их приобретение».
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.
Фото: pxfuel.com