В Международный женский день, 8 марта, во Владимире ожидается тёплая погода. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха установится в районе плюс одного градуса выше нуля.

Международный женский день, 8 марта, во Владимире ожидается тёплая погода. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха установится в районе плюс одного градуса выше нуля.Также в этот день высока вероятность снега. Ночью столбики столбики термометров опустятся до минус одного.С 5 по 7 марта прогнозируется -1 °C. Возможен снег. По ночам будет холодать до минус 4-6.