В Москве в возрасте 50 лет ушел из жизни актер Артем Тынкасов. Он известен по ролям в таких лентах, как Не покидай..., Мы из джаза и Зверобой. Также он служил в театре на Таганке. О трагедии ..

В Москве в возрасте 50 лет ушел из жизни актер Артем Тынкасов. Он известен по ролям в таких лентах, как "Не покидай...", "Мы из джаза" и "Зверобой". Также он служил в театре на Таганке. О трагедии сообщил директор театра «Гоголь-центр» Алексей Кабешев. Он не назвал причин произошедшего.