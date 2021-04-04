В Москве в возрасте 50 лет ушел из жизни актер Артем Тынкасов. Он известен по ролям в таких лентах, как Не покидай..., Мы из джаза и Зверобой. Также он служил в театре на Таганке. О трагедии ..
<a href="https://33live.ru/novosti/04-04-2021-umer-akter-artem-tynkasov.html" target="_blank">Умер актер Артем Тынкасов</a> - В Москве в возрасте 50 лет ушел из жизни актер Артем Тынкасов. Он известен по ролям в таких лентах, как Не покидай..., Мы из джаза и Зверобой. Также он служил в театре на Таганке. О трагедии ..
[url=https://33live.ru/novosti/04-04-2021-umer-akter-artem-tynkasov.html]Умер актер Артем Тынкасов[/url] - В Москве в возрасте 50 лет ушел из жизни актер Артем Тынкасов. Он известен по ролям в таких лентах, как Не покидай..., Мы из джаза и Зверобой. Также он служил в театре на Таганке. О трагедии ..