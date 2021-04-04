В Москве активно развивается безбарьерная среда. В домах СВАО для маломобильных граждан установят подъемные платформы, пандусы и поручни.

В Москве активно развивается безбарьерная среда. В домах СВАО для маломобильных граждан установят подъемные платформы, пандусы и поручни.В Москве стараются приспособить общественные здания, транспорт и городские пространства для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.Светофоры в столице сейчас оборудованы звуковыми сигналами для слабовидящих. Наземный общественный транспорт становится низкополым. В метро работают центры мобильности пассажиров, сотрудники которых помогают маломобильным гражданам спускаться и передвигаться в подземке. В надземных переходах через дороги устанавливаются лифты.Новые жилые дома возводятся с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья, а старые здания — максимально приспосабливаются к современным представлениям о безбарьерной среде.В этом году на северо-востоке Москвы установят более трех десятков подъемных платформ для маломобильных граждан. При этом будут учтены все поданные заявки. Уже начались работы по монтажу 20 платформ, в том числе 16 наклонных и четырех вертикальных. После завершения подготовительной работы начнется установка подъемников еще в 12 подъездах.Техническую возможность установки оборудования определяют межведомственные комиссии. Они работают в каждом округе Москвы. Если монтаж возможен, начинается проектирование платформы. Если позволяют условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам. При отсутствии возможности для установки мини-лифта устанавливается подъемник наклонного типа. В домах с узкими лестницами устанавливают устройства, которые в сложенном виде почти незаметны. Они не мешают проходу и не создают неудобств.Чтобы установить в подъезде подъемную платформу, нужно написать заявление в соцзащиту по месту жительства. Человек должен иметь постоянную регистрацию в Москве и справку об использовании кресла-коляски.Помимо подъемных платформ, в домах появятся пандусы и поручни на входе в подъезд, а также двери с доводчиками, которые маломобильные жильцы смогут открыть дистанционно. Всего с 2011 по 2020 год в Москве было оборудовано 1420 подъемных платформ для инвалидов-колясочников.