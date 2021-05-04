Этой героической женщине уже 96 лет, но она прекрасно справляется с хозяйством.

В преддверии 9 мая ветеранов поздравляют с наступающим праздником. В их числе и Мария Дмитриевна Белицкая из Коврова.Этой героической женщине уже 96 лет, но она прекрасно справляется с хозяйством. Во время Великой Отечественной войны Белицкая работала санитаркой в военном госпитале, он находился на линии фронта. Поэтому почти никто не отдыхал: ухаживали за солдатами, помогали хирургам, вспомнила ветеран при встрече с депутатом Госдумы Игорем Игошиным. Мария Дмитриевна пригласила его на свой 97-й день рождения.