Автомобилисты, желающие проехаться по центру Москвы днем 4 мая, будут жестоко разочарованы – из-за репетиции Парада Победы проезд по Тверской улице заблокирован. Зато пешеходы, ..

Автомобилисты, желающие проехаться по центру Москвы днем 4 мая, будут жестоко разочарованы – из-за репетиции Парада Победы проезд по Тверской улице заблокирован. Зато пешеходы, прогуливающиеся в этот момент в окрестностях Охотного ряда, могут наблюдать проезд военной техники. На кадрах с места видно, что многие поспешили воспользоваться такой возможностью.