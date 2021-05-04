В 2020 году объём валового продукта в регионе увеличился на 6,4% и составил 537,4 млрд рублей.

В 2020 году объём валового продукта Владимирской области увеличился на 6,4% и составил 537,4 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал составили 93,41 млрд рублей. Рост - 1,6%. Размер экспорта вырос на 4,5% и равен 47,6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Владимир Сипягин на своей странице Вконтакте.Для стимулирования предприятий к расширению производства и привлечению инвесторов в регионе подготовлен комплекс мер, на который планируется потратить не менее 500 млн рублей.На компенсацию затрат по расширению производства и создание инфраструктуры для воплощения в жизнь инвестпроектов выделили 200 млн рублей. На покупку сельхозоборудования через «Владагролизинг» - 100 млн рублей. На предоставление льготных займов - 100 млн рублей, а с учётом софинансирования Фонда развития промышленности общая сумма поддержки составит не менее 300 млн рублей.Как подчеркнул Владимир Сипягин, планируется, что за счёт господдержки «Рустехнологии Муром» построят дороги к комбинату по производству оцинкованной стали, «Электрорешения-П» возведут производственно-логистический комплекс по выпуску электротехнической продукции.«Также в регионе появятся новые предприятия. К примеру, компания «ЛузаЛес», которая займётся выпуском плит МДФ V с объёмом выпуска 150 тысяч кубометров в год. А Объединённая машиностроительная группа наладит производство тракторов», - отметил глава региона.Ожидается, что вложения поспособствуют созданию новых индустриальных парков. ИП «Ока» за счёт модернизации привлечёт на свои площади шесть новых резидентов, которые инвестируют около 800 млн рублей. В Собинском районе сможет появиться индустриальный парк «Ворша».