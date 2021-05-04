Только с 1 по 3 мая было возбуждено 19 административных расследований за нарушения требований пожарной безопасности. Выявляют нарушителей мобильные оперативные группы, которые сформированы

Только с 1 по 3 мая было возбуждено 19 административных расследований за нарушения требований пожарной безопасности. Выявляют нарушителей мобильные оперативные группы, которые сформированы из сотрудников МЧС, полиции и чиновников. Напомним, что с 1 мая во Владимирской области установлен особый противопожарный режим, а значит жечь огонь на природе запрещено, как и готовить шашлык на мангале. Нарушителей