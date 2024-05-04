Владимирцам представили народные рецепты борьбы со стрессом В современном обществе ментальному...

Владимирцам представили народные рецепты борьбы со стрессомВ современном обществе ментальному здоровью уделяют особо внимание. Поиск способов борьбы со стрессом актуален для большинства россиян.Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет результаты мониторингового опроса на тему стресса.Как часто граждане сталкиваются со стрессом?- Редко — 34%.- Иногда — 37%.- Часто — 13%.- Живут в постоянном стрессе — 6%.В общей сложности с разной периодичностью со стрессом сталкиваются 9 из 10 наших сограждан. Любопытно, что показатель примерно одинаков среди мужчин и женщин (17% и 20% соответственно), молодежи 18-24 лет и представителей старшего поколения 60+ (20% и 15% соответственно); при этом несколько чаще стресс испытывают жители мегаполисов («постоянно и часто» — 25% и 18% - среди жителей сел).При этом гораздо сильнее ответы варьируют в зависимости от материального достатка семьи: чем он выше, тем реже россияне подвержены переживаниям, что отчасти говорит о преобладании финансового стресса в нашей жизни.Как россияне борются со стрессом?- Часть опрошенных находят успокоение в физической активности, желательно на свежем воздухе («гуляю / прогулки / природа» — 11%, «спорт / физические упражнения» — 9%, «домашние дела / уборка» — 2%, «огород» — 2%),- В общении («провожу время с семьей / общение с близкими» — 5%, «делюсь с близкими / выговориться / жалуюсь» — 4%, «друзья / встреча с друзьями» — 3% и др.),- Смене деятельности (без уточнения — 5%),- Хобби («музыка» — 6%, «читаю» — 4%, «кино / сериал / телевизор» — 4%, «компьютерные игры» — 2%).- Еще 6% принимают успокоительные препараты,- Деструктивные практики — алкоголь (5%) и курение (3%). К слову, мужчины в пять раз чаще женщин запивают стресс алкоголем.О том, что россияне чаще выбирают бороться со стрессом самостоятельно, свидетельствует и сравнительно низкая востребованность профессиональной психологической помощи:- По данным ВЦИОМ, за ней когда-либо обращались 15% опрошенных, в том числе 5% — в последние полгода.- Среди тех, кто испытывает стресс регулярно, показатель почти вдвое выше — 27%.- Никогда не были на приеме у специалиста (психолога/психотерапевта) 84% наших сограждан.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений