На второй полосе движения на 103-м километре МКАД в окрестностях района Гольяново из-за неисправности остановился КамАЗ. Через какое-то время в него врезался грузовой фургон, передает . ..

На второй полосе движения на 103-м километре МКАД в окрестностях района Гольяново из-за неисправности остановился КамАЗ. Через какое-то время в него врезался грузовой фургон, передает "". Водитель последнего транспортного средства от полученных травм скончался на месте. Теперь специалистам предстоит разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего.