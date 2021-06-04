04.06.2021

2021-06-04 21:45:04

В Петушинском районе кабан-пастух не угодил местным чиновникам

Для одних - дикое животное, для других - член семьи. В Петушинском районе живет кабан-пастух, который уже стал местной достопримечательностью, а для покровской администрации - проблемой.



Кабаном Пумба или Тумба, его называют и так и сяк, себя никогда не считал. На прикосновения людей отвечает нежностью и виляющим хвостом.



Дело в том, что воспитывался он собаками в стае щенков - хозяева держали небольшой питомник. Так Тумба сам начал считать себя собакой. И там же ему, видимо, передались пастушьи навыки. Сейчас это основная профессия Тумбы - он профессиональный пастух и охранник для всех обитателей фермы Натальи и Андрея Сороки.



Наталья Сорока, хозяйка кабана: «- Я думаю, что не каждая собака знает, как переходить дорогу, а тем более, что он же не один идет, а он идёт с козами и преодолевает по 30 километров разными обходными путями, чтобы никто не пострадал. - Хлопотно за таким большим питомцем ухаживать? - Нет. Лучшая газонокосилка. Рекомендуем всем!»



Земляки уже привыкли к этой троице. Они - звезды местных пабликов соцсетей. Козы безукоризненно слушаются своего предводителя. Утром кабанчик выводит их на прогулку, вечером загоняет обратно.



Тумба безопасен для окружающих, заверяют хозяева. Главное - не трогать коз. В таком случае он будет их защищать. История, впрочем, не нова. Подобный сюжет, когда собаки воспитали поросенка-пастуха, есть в кинематографе - в картине "Бейб. Четвероногий малыш".



Андрей Сорока, хозяин кабана: «Ему уже 1,5 года. Надо ему девушку, уже взрослый. Пусть развивается, пусть растет и учит. Малые там пытаются гонять кур. Он их гоняет за это. Значит он уже учит их».



Недавно у хозяев Тумбы произошел конфликт с местными властями. В сети появилось видео, где троица гуляет рядом с покровской горадминистрацией. Незамеченной шалость не осталась.



Андрей Сорока, хозяин кабана: «Ну, немножко пошалили, съели клумбу цветов, нагадили немного на крыльце. Ну, это животные. Птички тоже гадят. Составили протокол, потом закрыли. Пообещали привезти материал, но нет».



Сам Андрей Сорока - руководитель благотворительной организации - привозит из Москвы продукты из крупных сетевых магазинов для своей мини-фермы, помогает всем, кто этого попросит. Сейчас хочет обустроить приют для мам с детьми и социальное кафе.



Любовь Истратова, Егор Герасимов



«Вести-Владимир»



