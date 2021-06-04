ВТБ выступит соинвестором в совместном предприятии (СП) Яндекса, группы компаний «ЛАНИТ» и производителя компьютерной техники Gigabyte по производству серверов. Компании создадут совместное ..

ВТБ выступит соинвестором в совместном предприятии (СП) Яндекса, группы компаний «ЛАНИТ» и производителя компьютерной техники Gigabyte по производству серверов. Компании создадут совместное предприятие, которое откроет центр разработок — он будет проектировать серверы и предлагать свою продукцию в России и за рубежом. Соглашение об этом было подписано 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.Для производства серверов СП построит завод в России. Завод будет производить серверы и системы хранения данных для дата-центров, а также шлюзы и компоненты умных устройств, например, для интернета вещей. Первые серверы должны быть выпущены уже в 2022 году.ВТБ выступит финансовым инвестором СП. Яндекс и Gigabyte предоставят патенты, технологии и собственные разработки серверного оборудования. Специалисты Gigabyte также будут заниматься запуском и отладкой производства. Яндекс и «Ланит» выделят инвестиции для проекта, кроме того, «Ланит» обеспечит дистрибуцию и сервисные центрыЕщё до открытия завода Яндекс планирует частично перенести производство своих серверов из Китая и Тайваня в Россию и не только будет устанавливать эти серверы в собственных дата-центрах и использовать для расширения облачной платформы Yandex.Cloud, но и вместе с партнёрами предложит их рынку. Серверы Яндекса можно использовать для хранения информации, машинного обучения, работы с большими данными и других задач.Новое СП является продолжением партнерства ВТБ с Яндексом и с учетом устойчивого роста рынка серверов является привлекательной инвестицией ВТБ в перспективный сектор. По данным International Data Corporation, рынок серверного оборудования в России на конец 2020 года оценивался в 1,3 млрд долларов и за год вырос более чем на 18%.