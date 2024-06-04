Жильцам сгоревшего дома на Усиевича предложили квартиры в маневренном фонде.

Жильцам дома по адресу Усиевича, 12 было предложено временное проживание в квартирах из маневренного фонда, как сообщили в администрации Ленинского района. Напомним, что деревянное жилое здание загорелось вечером 4 июня, площадь пожара составила 450 квадратных метров.На данный момент специалисты районной администрации оказывают помощь жильцам. Ночью им предоставят временное жилье, а судьба самого дома будет решена после проведения необходимого обследования.