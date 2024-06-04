330 тысяч рублей незаконно получила 36-летняя мама из Александрова. Эти детские пособия и субсидии предназначены на оплату коммунальных услуг. Как сообщили в Следкоме, женщина получила деньги

330 тысяч рублей незаконно получила 36-летняя мама из Александрова. Эти детские пособия и субсидии предназначены на оплату коммунальных услуг. Как сообщили в Следкоме, женщина получила деньги благодаря мошенничеству. Следствие установило, что с апреля 2018 года по октябрь 2023 года она предоставляла в органы соцзащиты изготовленные по месту работы в магазине фиктивные документы. В них были