Синоптики прогнозируют во Владимирской области атмосферное давление ниже нормы Завтра (5 июня 2024...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области атмосферное давление ниже нормыЗавтра (5 июня 2024 года) погода во Владимирской области будет с переменчивой облачностью, возможен кратковременный дождь.По прогнозам синоптиков температура воздуха днем +25..+27°C. Ночью столбик термометра опустится до +16°C.Ветер западный, 4м/с"Атмосферное давление будет слабо расти, но пока показания барометров останутся ниже нормы, составив 742-743 миллиметра ртутного столба", - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.Народный прогноз на 5 июня 2024 годаНаши предки говорили: если во время дождя подул северный ветер, то скоро дождь прекратится. Трава утром сильнее обычного пахнет - быть дождю. Существовала в народе и такая погодная примета: жуки резво летают и жужжат - к теплому солнечному дню.Фото: fusion brain, платформа для генерации изображений