Смотрите Вести в 14:30: в доме ребенка в Гусь-Хрустальном открылась соляная комната Рыба в...

Смотрите "Вести" в 14:30: в доме ребенка в Гусь-Хрустальном открылась соляная комнатаРыба "в масле"- В озере Федоровском Киржачского района гибнет рыба. Откуда в воде нефть? Разбирается природоохранная прокуратура.Курорт для малышей- На белом песке и под плеск волн. В доме ребенка в Гусь-Хрустальном открылась соляная комната. Благодаря кому она появилась?История печатного дела- Совершить путешествие в царскую печатню. В Александровской слободе для школьников - свободный вход на "Печатный двор".