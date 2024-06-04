Смотрите Вести в 14:30: в доме ребенка в Гусь-Хрустальном открылась соляная комната
Рыба в...
Смотрите "Вести" в 14:30: в доме ребенка в Гусь-Хрустальном открылась соляная комната
Рыба "в масле"
- В озере Федоровском Киржачского района гибнет рыба. Откуда в воде нефть? Разбирается природоохранная прокуратура.
Курорт для малышей
- На белом песке и под плеск волн. В доме ребенка в Гусь-Хрустальном открылась соляная комната. Благодаря кому она появилась?
История печатного дела
- Совершить путешествие в царскую печатню. В Александровской слободе для школьников - свободный вход на "Печатный двор".