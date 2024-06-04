Современную игровую площадку установили в будущем сквере Сперанского во Владимире Новое...

Современную игровую площадку установили в будущем сквере Сперанского во ВладимиреНовое общественное пространство появилось в областной столице. Подробнее - Ангелина СвищНа рисунке маленькой Варвары вся ее дружная семья проводит время на новой площадке. О ней местные жители просили давно - в этом районе Владимира не хватало зоны для семейного отдыха. И вот детская и взрослая мечта осуществились.- Расскажи, как тебе площадка ?- Очень красивая. На площадке очень много трюков можно делать.Мария Авдеева, жительница г. Владимира:- Живем на Нижней Дуброве и очень рады, что у нас появилось такое пространство, где можно погулять с детьми, с большими детьми, маленькими детьми, найти развлечение на любой вкус.Современную игровую площадку разместили в будущем сквере имени Сперанского. ЕЕ торжественно открыли накануне Дня защиты детей. Теперь у маленьких жителей большого микрорайона появилось место для игр.В прошлом году был выполнен первый этап работ по благоустройству сквера. Появились пешеходные дорожки с плиточным покрытием, скамейки, урны, освещение.Николай Толбухин, председатель Совета народных депутатов г.Владимира:- Район большой, район густонаселенный, в районе очень много молодых семей, но такого пространства, где бы вот те же молодые мамы с колясками могли с детками погулять, собраться, пообщаться, - его практически нет. Да и вообще здесь зеленых пространств очень мало.На запрос депутата отреагировал Владимирский филиал "Т Плюс". Энергетики занимаются не только качественным теплоснабжением, но и стараются делать город более комфортным. Особенно для самых маленьких его жителей.Благодаря «Т Плюс», на площадке появились качели, карусели, горки, покрытие из плиток на основе резиновой крошки.Виктор Халев, главный инженер филиала «Владимирский» ПАО «Т Плюс»:- Город преображается, возникают новые игровые пространства, энергетики Владимира не остаются в стороне, в том числе - компания ПАО "Т плюс". Мы участвуем, в том числе - в введении таких современных игровых пространств.Работа пока выполнена на 75%. Впереди озеленение и высадка деревьев.Ангелина Свищ, Кристина Ситникова. "Вести-Владимир".