В Московской области прошел чемпионат России по служебному троеборью. Первое место завоевала Юлия Горбунова и бельгийская овчарка Ashera iz Mira Enali. «Бронза» – у Юлии Елетновой и немецкой

В Московской области прошел чемпионат России по служебному троеборью. Первое место завоевала Юлия Горбунова и бельгийская овчарка Ashera iz Mira Enali. «Бронза» – у Юлии Елетновой и немецкой овчарки Ratio Regum Axel. Спортсмены Федерации спортивно-прикладного собаководства Владимирской области выделились и в других соревнованиях. Так, на чемпионате России в Александрове в дисциплине «обидиенс» первое место завоевал