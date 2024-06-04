Об этом рассказал мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.

Во Владимире установлен памятник Александру Пушкину, скульптором которого является Игорь Черноглазов. Об этом рассказал мэр города Дмитрий Наумов у себя в телеграм-канале.«Сегодня, в одноименном парке, в честь этого великого поэта, при поддержке Губернатора Владимирской области, был установлен памятник и проведены технические работы», – рассказал градоначальник.Осталось благоустроить прилегающую к монументу территорию. Официальное открытие состоится в четверг, 6 июня, в 10:00.