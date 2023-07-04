Пианист Денис Мацуев сыграл в футбол с юными музыкантами во Владимирской области. А накануне Денис...

Пианист Денис Мацуев сыграл в футбол с юными музыкантами во Владимирской области.А накануне Денис Мацуев посетил Летнюю творческую школу "Новые имена" в Суздале, встретился с юными музыкантами и сыграл с ними... в футбол.Прославленный пианист - страстный поклонник игры, преданный болельщик московского "Спартака" вот уже почти сорок лет и сам неплохо играет в футбол. Мастерство на поле Мацуев показал в товарищеском матче против воспитанников летней школы. По словам пианиста, настоящий музыкант должен не только целый день заниматься за инструментом, но и быть всесторонне развитым человеком.Денис Мацуев народный артист Российской Федерации:((Эта атмосфера она сохранена это дорого стоит. Сегодняшняя встреча она показательна, вот только закончился конкурс Чайковского и вот наши стипендиаты стали его триумфаторами. Золотые, серебряные медалисты это все наши выходцы и очень здорово, что они были вместе с нами сегодня, хотя они уже чрезвычайно загруженные гастролеры))