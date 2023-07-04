Об их будущем есть кому позаботиться. Дети-сироты Владимирской области смогут найти перспективную работу. Регион стал участником пилотного проекта «Профориентация и трудоустройство

Об их будущем есть кому позаботиться. Дети-сироты Владимирской области смогут найти перспективную работу. Регион стал участником пилотного проекта «Профориентация и трудоустройство выпускников детских домов». Организовали его Правительство области, Российский биотехнологический университет и Российский союз пекарей. Цель проекта – сделатьпрофориентацию бесплатной и доступной для детей, оставшихся без родителей. Хотя упор сделан на предприятия хлебопекарной отрасли, но