Во Владимирской области прошел Урок мужества, приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий. В...

Во Владимирской области прошел "Урок мужества", приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий.В Штабе общественной поддержки "Единой России" прошел "Урок мужества", приуроченный ко Дню ветеранов боевых действий. Его провел депутат областного Законодательного собрания Александр Цыганский.Александр Цыганский, член регионального штаба ОНФ, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Сегодня проходит специальная военная операция, участие в которой принимают наши земляки – жители Владимирской области. Они отстаивают права и интересы наших граждан. Считаю, что эта встреча была очень важной. Мне показалось, что ребята прониклись и как минимум уверен, что будут как минимум включены в гуманитарную миссию помощи нашим ребятам, которые принимают участие в СВО!Во встрече так же принял участие председатель областного исполкома «Боевого Братства»Сергей Хорошев. Урок был посвящен подвигам участников специальной военной операции. Минутой молчания почтили воинов погибших в ходе локальных войн и конфликтов. В конце встречи студенты и учащиеся задали свои вопросы.Сергей Хорошев, председатель исполкома «Боевого Братства» Владимирской области:- Тема эта для воспитания подрастающего поколения очень важная, нужная! Молодежь у нас замечательная! Отклик у них в сердцах найден, как мне кажется, и они патриоты своей Родины. И я считаю, что мы находимся на верном пути.