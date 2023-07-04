Белый дом подписал соглашение с Владимирским хлебокомбинатом и университетом «Росбиотех».

Во Владимирской области запустят пилотный проект по трудоустройству воспитанников детских домов. Белый дом подписал соглашение с Владимирским хлебокомбинатом и университетом «Росбиотех».Власти и бизнес планируют акцентировать внимание на профориентацию и трудоустройство детей-сирот на заводы пекарной отрасли. Но перед этим ребята пройдут обучение и практику на таких предприятиях.«Выбор будущей профессии - важнейшая жизненная задача человека. Наша цель - оказать поддержку ребёнку, помочь ему определиться с профессией. Особенно это важно для детей-сирот», - подчеркнула министр образования и молодёжной политики Светлана Болтунова.