Боясь депортации, мужчина стал сопротивляться законным действиям сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Владимирской области, инцидент произошёл в мае 2024 года. Поступил вызов о пьянстве в общежитии города Вязники.Фигурант, гражданин Таджикистана, пребывал на территории Российской Федерации нелегально и был в состоянии опьянения. В процессе задержания и доставки осуждённого в отдел, мужчина испугался депортации и толкнул женщину-инспектора ППС.Суд вынес приговор в виде принудительных работ на один год с отбыванием в исправительном центре. Из его зарплаты 15% будут удерживаться в доход государства.