Из-за аномальной жары во Владимирской области сохраняется четвёртый класс пожарной опасности
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Из-за аномальной жары во Владимирской области сохраняется четвёртый класс пожарной опасности
В регионе сохраняется четвёртый класс пожарной опасности. Об этом сообщают во владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Высока вероятность возникновения природных пожаров с переходом огня на жилые дома и хозяйственные постройки, возгорания торфяных месторождений.
Оперативные службы Владимирской области готовы к реагированию в случае чрезвычайных ситуаций. По словам синоптиков, четверг - 4 июля - может стать самым жарким днём знойной недели.