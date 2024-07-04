Из-за аномальной жары во Владимирской области сохраняется четвёртый класс пожарной опасности В...

Из-за аномальной жары во Владимирской области сохраняется четвёртый класс пожарной опасностиВ регионе сохраняется четвёртый класс пожарной опасности. Об этом сообщают во владимирском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Высока вероятность возникновения природных пожаров с переходом огня на жилые дома и хозяйственные постройки, возгорания торфяных месторождений.Оперативные службы Владимирской области готовы к реагированию в случае чрезвычайных ситуаций. По словам синоптиков, четверг - 4 июля - может стать самым жарким днём знойной недели.