Карильон, орган и клавесин. Целое трио таких разных и в тоже время родственных инструментов впервые прозвучали на Соборной площади в областном центре. На специальном грузовике все эти три

Карильон, орган и клавесин. Целое трио таких разных и в тоже время родственных инструментов впервые прозвучали на Соборной площади в областном центре. На специальном грузовике все эти три инструмента привезли из Белгородской областной филармонии. Владимирцы в первый раз послушали мелодию из единственного в нашей стране передвижного колокольного органа. Его вес составляет 4 тонны. Тимур Халиуллин,