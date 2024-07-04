Кольчугинских полицейских наградят за спасение женщины с двумя детьми во время пожара В...

Кольчугинских полицейских наградят за спасение женщины с двумя детьми во время пожараВ региональной полиции решают, как поощрить троих сотрудников Кольчугинского райотдела, которые не дали случиться беде. Они первыми бросились на помощь матери с двумя детьми, которые не могли выбраться из своей квартиры.Пожар в двухэтажном доме в микрорайоне Белая Речка случился в начале июня. В результате возгорания в одном из помещений подъезд оказался сильно задымлен, выйти через дверь женщина с детьми не могла и стояла в оконном проеме, когда их заметили инспектор ДПС Александр Степанов, криминалист Алена Трофимова и участковый Александр Быков.Александр Степанов, старший инспектор отдела ГАИ ОМВД по Кольчугинскому району:- Взобравшись по лестнице, по очереди снял двух несовершеннолетних детей, передав их коллегам, после чего, поднявшись, помог спуститься женщине.