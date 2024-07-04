Президиум регионального политсовета «Единой России» согласовал Евгения Рычкова в качестве кандидата на пост главы округа Муром. Об этом «Шестому каналу» рассказал руководитель

Президиум регионального политсовета «Единой России» согласовал Евгения Рычкова в качестве кандидата на пост главы округа Муром. Об этом «Шестому каналу» рассказал руководитель регионального исполкома партии. Правда последнее слово остается за Муромским отделением единороссов. Ожидается, что официальное выдвижение кандидата пройдет уже на следующей неделе. Иван Осипов, руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» На уровне Президиума