Женщина, являясь инвалидом третьей группы, не получила необходимых лекарств.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, проверка исполнения законодательства по охране здоровья была спровоцирована обращением жительницы Камешковского района. Женщина болеет диабетом второго типа, а также является пенсионеркой и инвалидом третьей группы.Она вправе получать ряд лекарств и медицинских изделий бесплатно, но система здравоохранения района проживания пациента не имеет данных препаратов. Суд постановил удовлетворить требования прокурора и обеспечить пациентку всем необходимым по закону. На данный момент нарушения устранены.